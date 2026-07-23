После ночной атаки в Крыму погибли два человека

Крым
23-07-2026

В результате ночной атаки на Республику Крым погибли два мирных жителя.

Еще четыре человека получили ранения, среди пострадавших — двое детей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.