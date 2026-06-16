Во время воздушной тревоги в Севастополе не будут останавливать общественный транспорт

Власти Севастополя приняли решение о том, что общественный транспорт будет курсировать во время воздушных тревог. Об этом стало известно на заседании городского правительства 16 июня.

Планируется, что на текущей неделе утвердят соответствующие регламенты для водителей и приступят к их реализации.

Напомним, ранее сообщалось в Севастополе идет сбор подписей под петицией с просьбой изменить правила работы общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) во время сигналов воздушной тревоги.

Ольга Сурикова