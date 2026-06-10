Севастопольцы просят власти города не останавливать общественный транспорт во время тревог

В Севастополе идет сбор подписей под петицией с просьбой изменить правила работы общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) во время сигналов воздушной тревоги .

Жители свое обращение к городским властям аргументируем тем, что в связи с частыми сигналами опасности весь общественный транспорт по действующим требованиям полностью останавливается, а пассажиры порой часами вынуждены ждать сигнала отбоя тревоги. Усугубляет ситуацию еще и топливный кризис, когда не представляется возможным заправить личный автомобиль.

Горожане, поддержавшие петицию, просят:

сохранить движение наземного транспорта во время тревог, за исключением маршрутов, проходящих через зоны повышенной опасности

рассмотреть возможность организации резервных маршрутов или временных схем движения для наиболее востребованных направлений (речь идет о Северной стороне)

В социальных сетях пользователи неоднократно приводили в пример опыт других приграничных регионов — Белгорода и Курска, где транспорт не прекращает работу при угрозах.