Севастопольцы просят власти города не останавливать общественный транспорт во время тревог

Спецоперация на Украине
10-06-2026
В Севастополе идет сбор подписей под петицией с просьбой изменить правила работы общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) во время сигналов воздушной тревоги
Жители свое обращение к городским властям аргументируем тем, что в связи с частыми сигналами опасности весь общественный транспорт по действующим требованиям полностью останавливается, а пассажиры порой часами вынуждены ждать сигнала отбоя тревоги. Усугубляет ситуацию еще и топливный кризис, когда не представляется возможным заправить личный автомобиль.
 
Горожане, поддержавшие петицию, просят:
сохранить движение наземного транспорта во время тревог, за исключением маршрутов, проходящих через зоны повышенной опасности
рассмотреть возможность организации резервных маршрутов или временных схем движения для наиболее востребованных направлений (речь идет о Северной стороне)
В социальных сетях пользователи неоднократно приводили в пример опыт других приграничных регионов —Белгорода и Курска, где транспорт не прекращает работу при угрозах.
 
Под петицией в соцсети Вконтакте за один день подписались уже более 6,5 тысяч человек.
 
 

 