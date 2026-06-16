В Севастополе увеличивают запасы топлива

Власти города наращивают резерв топлива. Об этом сообщили на аппаратном совещании правительства Севастополя.

По словам губернатора Михаил Развожаев, сегодня на АЗС «АТАН» объём бензина для свободной продажи увеличили в три раза. Ситуация с обеспечением топливом постепенно стабилизируется.

«В ближайшую неделю планируется увеличить запасы и сократить период между заправками для населения», — отметил губернатор.

Цель властей — сформировать резерв топлива как минимум на 15 дней. До этого момента система QR-кодов для заправки продолжит действовать.

Напомним, в Севастополе неделю назад ввели систему QR-кодов для заправки топливом. Количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно соответствует объёму топлива в свободной продаже на сутки.