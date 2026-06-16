Пляж парка Победы в День открытия официального купального сезона в Севастополе

«Севкор» решил заглянул на самый популярный пляж города, чтобы показать, как его подготовили к купальному сезону.

Как мы уже рассказывали, севастопольцы уже давно открыли сезон и пляж в парке Победы с первых теплых деньков был заполнен отдыхающими. А 15 июня здесь появились спасатели, заработал медпункт.

Эта территория отдыха удобна для тех, кто приходит сюда не просто на море. Рядом с пляжем относительно недавно отремонтированная набережная, есть широкий выбор кафе, точек фастфуда, бесплатных детских площадок и платных аттракционов. Но в этом году создается впечатление какого-то запустения, на клумбах так и не скошенная высокая трава уже пожухла и создает картину неопрятности и неухоженности.

С учетом похолодания и определенных обстоятельств в регионе на пляже в этот день ажиотажа не наблюдалось, хотя обычно здесь не так просто найти место, чтобы расстелить подстилку.

⛱На самом пляже есть удобные подходы к морю, оборудованы места для малышей, а любители пощекотать нервы — могут попрыгать с пирса. Лестницы, чтобы забраться обратно, тоже предусмотрены и выглядят надежно.

Сам пляж галечный и во время заходов в море может быть больно ногам от камней — так что запаситесь специальной обувью.

🛟Есть немало раздевалок.

💵А вот существенный минус этого пляжа — всего один туалет городской и тот платный (20 рублей). Работает всего до 20:00. И до него еще нужно дойти. Здесь рядом есть и летний душ.

👃Рядом с кафешками установлены и укрытия, но запах в них специфический, возможно, из-за того, что они ближе находятся, чем укрытия и открыты в любое время.

🚌Территорию перед набережной несколько лет назад сделали свободной от машин. А вот рядом оборудована огромная бесплатная парковка. Сюда ходит и автобус, поэтому пляж пользуется большой популярностью.