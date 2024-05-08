Во дворце «Дюльбер» в Кореизе создан музей

Великий князь Петр Николаевич Романов в 1897 году построил дворец «Дюльбер» по своим собственным эскизам. Дворец стал «архитектурной жемчужиной» Крыма, его спроектировал знаменитый Николай Краснов.

Этот дворец, вместе с Ливадийским и Юсуповским, занимает важное место в истории Крыма и всей страны.

В музейную экспозицию «Дюльбера» вошли артефакты частных коллекций, копии предметов из государственных музеев и уникальные документы из федеральных архивов.

В 1919 году, после революции, дворец «Дюльбер» стал местом для отдыха и оздоровления великих князей и княжеских особ. Этот дворец, известный как место заточения и спасения рода Романовых, стал их последним домом в России.

С течением времени «Дюльбер» стал недоступным для посещения общественности. С 1922 года в этом дворце отдыхали высокопоставленные персоны, и просто увидеть его стало невозможно. Здесь не проводились экскурсии, не создавалась экспозиция, в отличие от других крымских дворцов. В год юбилея воссоединения Крыма с Россией, в существующем санатории начали формировать музей. Был проведен сбор информации, изучены материалы для сохранения истории «Дюльбера».

На экскурсиях уже сегодня посетители могут увидеть множество уникальных предметов и фотографий, а также прекрасный дворец и сохранившиеся элементы интерьера, поражающие своей красотой. Содействие в создании экспозиции оказали Государственный архив Российской Федерации, Архив Военно-морского флота, Министерство культуры Республики Крым, а также Ялтинский историко-литературный музей, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. В витринах представлены редкие архивные снимки великой княгини Ксении Александровны, эскизы дворца, уникальные копии акварелей Николая Краснова, дореволюционные издания, предметы из частных коллекций и многое другое.

Важным активом являются точные реплики письменных свидетельств из федеральных архивов. Например, протоколы обысков в усадьбах князей с подписями Романовых и предписания об аресте, ранее хранившиеся под печатью «конфиденциально», архитектурные труды и проекты великого князя Петра Николаевича, телеграфы и корреспонденция. В то же время, несмотря на открытие экспозиции, усилия по раскрытию новых артефактов и расширению предметов для демонстрации продолжаются. В планах санатория в ближайшее время создать вторую тематическую выставку, где будет показано еще больше находок и открытий, а также разработать новые маршруты экскурсий.

Можно посмотреть на дворец «Дюльбер» в любой день, кроме понедельника, посещение экскурсий доступно согласно расписанию, размещенному на веб-сайте музея https://dulberpalace.ru.