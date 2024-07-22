Перехватывающие парковки — способ избежать транспортного коллапса

Засилье автомобилей в Севастополе вынуждает искать решения по предотвращению транспортного коллапса. В первую очередь это касается центральной части города.

Все или почти все меры по ограничению въезда в центр Севастополя остаются на бумаге. Да, штрафы, ограничения возможностей парковаться вдоль Центрального кольца немного сократили наплыв водителей. Но желаемого результата по уменьшению потока машин эти полумеры не дают — в часы «пик» центр города и ведущие к нему магистрали просто стоят.

Не помогает и введение платных парковок: сначала за них никто не платит, потому что никто не проверяет и не штрафует, затем горожане с изумлением получают многотысячные штрафы — оказывается, их всё-таки контролировали.

А ведь решение есть: организовать бесплатные перехватывающие парковки и увеличить число линий общественного транспорта.

Об этом в прямом эфире на сайте сетевого издания «Севкор» рассказал координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Что для этого нужно? Первое: воля и желание властей выделить место под перехватывающие парковки. Второе: средства на переориентацию старых и открытие новых маршрутов общественного транспорта.

Как должна выглядеть перехватывающая парковка?

Перехватывающие парковки позволяют водителям пересаживаться на общественный транспорт по дороге в центр и значительно экономить время в пути. Так дороги разгружаются, а автомобиль остается в надежном охраняемом месте.

Перехватывающая парковка — это достаточно большая асфальтированная площадка вблизи узловых остановок общественного транспорта. Необходимы ограждение, видеонаблюдение и пост охраны. Площадка должна быть освещена и размечена на машино-места.

Правильная организация парковки, безопасная стоянка автомобиля, удобное сообщение с узловыми и пересадочными станциями привлекут автовладельцев. Многие водители предпочтут прогулку пешком до автобуса или троллейбуса стояниям в дорожных пробках по дороге на работу и обратно.

Это подтверждает опыт двух городов федерального значения — Москвы и Петербурга.

Опыт городов

Первая перехватывающая парковка в Москве появилась еще в 2011 году. Теперь их 102.

По данным дептранса столицы, с начала 2024 года на таких парковках горожане бесплатно оставили свои машины 857 тысяч раз, на 20% больше, чем годом ранее. Московские власти приняли решение открыть до конца года ещё три крупные парковки возле узловых станций метро.

Бесплатно оставить автомобиль на перехватывающей парковке в Москве можно с 05:30 до 02:00. При этом автомобилист должен совершить не менее двух поездок по одной и той же проездной карте — «Тройке», социальной (аналог севастопольской ЕГКС) или «Единому» проездному. Начинать поездки нужно от ближайшей к парковке станции метро. Наличие свободных мест можно проверить заранее на сайте «Московского паркинга». Парковаться на них могут и велосипедисты.

Территории таких парковок оборудованы пропускной системой на въезде и выезде, находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Контролеры помогают водителям с ограниченными возможностями, для которых оборудованы специальные места — обычно не менее 10% от общего числа на стоянке.

Достаточно на въезде нажать кнопку «Вызов диспетчера» или обратиться за помощью к контролеру парковки. Льготы предусмотрены, если на автомобиле есть опознавательный знак «Инвалид», а данные автомобиля числятся в федеральном реестре инвалидов.

Аналогичные перехватывающие автостоянки есть и в Санкт-Петербург — здесь их 20. Работают они круглосуточно. Парковаться на них можно бесплатно, если автовладелец соблюдает следующие условия: 1) ставит транспорт на стоянку в период с 05.30 до 23.59; 2) совершает в указанное время не менее двух поездок на общественном транспорте или метро.

Отслеживается это с помощью проездной карты «Подорожник». Если правила нарушены, стоянка становится платной — так же и в Москве.

Владельцы электромобилей могут парковаться на перехватывающих автостоянках бесплатно в любое время.

Организация парковок в жилых микрорайонах

Любой автовладелец в Севастополе, у которого нет гаража, сталкивается с проблемами парковки автомобиля во дворе многоэтажного дома. Машины ставят на все свободные места, захватывая газоны, тротуары, подъезды к мусорным бакам, площадки у трансформаторных подстанций.

К чему это ведет:

к ухудшению эстетики, дом становится менее комфортным и безопасным;

к конфликтам с соседями в стиле «это мое место»:

к сложностям проезда транспорта коммунальных, аварийных и экстренных служб: пожарных, скорой помощи, МЧС, полиции;

к высокому риску порчи или угона автомобиля;

к штрафам, если пришлось парковаться с нарушениями.

Из-за чего так происходит?

Севастопольские дворы не рассчитаны на то количество автомобилей, которое есть сейчас в семьях. И это касается не только тех домов, которые построены в советские времена. Это относится и к новостройкам.

Согласно нормам, застройщики в обязательном порядке должны предусмотреть в проекте жилого комплекса стоянки любого типа, которые бы покрывали потребность жильцов в парковке.

Чтобы сделать проблему стихийных парковок менее острой, вводятся нормативы на количество машино-мест. В Севастополе он составляет 0,8 автомобиля на квартиру. А ведь сейчас практически в каждой семье по машине, а то и по две.

А вот по нормативам, разработанным для Москвы, новостройки, в зависимости от степени комфортности жилья, должны иметь:

в эконом-классе — одно парковочное место на каждую квартиру;

в комфорт-классе — 1,7 парковочного места на каждую квартиру;

в бизнес-классе — минимум 2 парковочных места на квартиру плюс стоянка для гостевых машин.

Действующие в Санкт-Петербурге Правила землепользования и застройки исходят из того, что на каждые 80 кв. м жилой площади необходимо построить минимум одно машино-место. Однако в каждом конкретном случае оно может быть увеличено или уменьшено, что зависит от особенностей застройки района — в густонаселенных кварталах требуются парковки большей вместимости.

В Нижнем Новгороде расчет идет из одного машино-места на 85 кв. метров общей площади квартир в доме.

Что можно предложить?

Жилые комплексы с удобной парковкой привлекают больше потенциальных покупателей и арендаторов. Учитывая высокий уровень мобильности в современном обществе, парковочные места уже давно стали обязательной частью жилой инфраструктуры.

Поэтому застройщики должны быть сами заинтересованы в том, чтобы организовывать парковочные места, привлекая тем самым покупателей — как минимум, 1,5 машино-места на 2-3-комнатную квартиру. Если заинтересованности девелоперов нет, их нужно обязать к этому.

В новой застройке Севастополя можно предложить уже апробированный опыт организации «двора без машин», когда автомобили хранятся по внешнему периметру квартала или на специально выделенных парковках.

Закон допускает, что 50% парковочных мест постоянного хранения размещается непосредственно в границах земельных участков многоквартирных домов и 50% — в пределах пешеходной доступности, не превышающей 800 метров. На открытой плоской стоянке может размещаться не более 300 автомобилей. Таким образом решается проблема парковки нескольких дворов.

Кроме того, застройщики могут организовывать подземные парковки или отдельно стоящие паркинги в пешей доступности от жилых домов.

В идеальном варианте парковочные места должны быть достаточно широкими, хорошо освещены и оборудованы камерами наблюдения для защиты автомобилей и жильцов. Для инвалидов должны быть предусмотрены выделенные места, возможны и места для велосипедов.

Таким образом будет решена масса проблем и с проездом спецмашин к домам, и с внешним обликом дворов, и с отношениями жильцов друг к другу.

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