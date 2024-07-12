Армения глазами севастопольского фотографа

Как известно 12 июля в России отмечается День фотографа. В честь этого замечательного дня, хочу поделиться с вами самым ярким впечатлением последнего года, которое еще раз подкрепило мою веру в магическую силу этой многогранной профессии.

Для меня фотография ­ часть жизни, а может быть даже, сама жизнь!

Это интернациональный, объединяющий язык, работа, способ выразить счастье или наоборот лекарство от грусти, это коммуникативное средство и возможность посмотреть мир. Я бы сказала что это то, что я беру всегда с собой!))

Все началось благодаря проекту «Я живу в России», который проходил за пол года до поездки в Санкт­Петербурге. В нем мои снимки вошли в число работ, эскпонировавшихся в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Затем победителей проекта ждало увлекательное путешествие. Осенью в Ереване при поддержке медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журнаналистов России проходила Медиа­Ассамблея под названием «У подножия Арарата». На ней российские и армянские журналисты, фотокорреспонденты, документалисты, моушн­дизайнеры проводили мастер­классы, создавали свои творческие на основе впечатлений от знакомства с культурой страны. Мне предоставилась возможность отправиться в эту поездку представлять Севастополь и севастопольское отделение Союза журналистов России.

Обо всем по порядку…

Об этом путешествии я мечтала давно! Будучи в Москве в доме моего дяди ­ Армена Игитханяна, родившегося в Ереване, я разглядывала старинные армянские джезва, курительные трубки, четки, книги и старинные семейные фотографии. Моя яркие представления о традициях этой страны дополнялись мультиками Роберта Саакянца по мотивам сказок Ованеса Туманяна. И конечно же Россия и Армения в моем представлении были двумя странами, неразрывно связанными большим пластом общей истории и самобытными, но очень переплетающимися культурами. В процессе экспедиции нам удалось объехать несколько армянских городов и районов этой страны. Я невольно сравнивала увиденные места с родной крымской землей, и в Армении я нашла множество отголосков, близких сердцу. С помощью фотографий и маленьких очерков я постаралась отобразить увиденное. И вот что у меня получилось. Поехали…

«Моя Армения»

История первая. «Из артиллерии в керамику».

В атмосферу сказок мы погрузились практически сразу. Начало съемок. Пригород Еревана ­ село Даштаван, полное аистов, вьющих гнезда буквально на каждом столбе. Нашим первым героем, был гончар, преподаватель керамики, молодой парень, ветеран Второй карабахской войны ­ Андраник Манукян. Вернувшись с войны, он определил для себя керамику и преподавание ­ как дело своей жизни. Занятия творчеством и возможность поделиться профессиональными знаниями, явились для него своеобразной терапией. Андраник показал главные ценности его жизни ­ Книгу скорбных песнопений средневекового армянского поэта Григора Нарекаци и керамический гранат как национальный символ Армении, воплощение его ремесла и творчества.

История вторая. «Школьное вино».

Как и в Крыму, в Армении активно развивается виноделие. Образовательный комплекс «Мхитар Себастаци», где мы гостим ­ одна из самых инновационных школ Еревана. Здесь рецепты изготовления и приобщение к культуре потребления вина, подростки изучают со старшей школы. Ученики сами собирают, давят виноград, разливают его в бутылки и хранят в специальном винном погребе. На занятиях школьникам рассказывают о купаже ­ винном букете, автохтонных сортах винограда и правилах дегустирования напитка. Этикетки рисуются вручную, что еще более придает теплоты авторскому продукту. Вино распространяется в ереванских винных магазинах, что приносит школе доход на развитие этого направления в обучении.

История третья . «Учительница русского языка».

На второй день путешествия, мы в школе небольшого городка ­ Вагаршапата (Эчмиадзина —духовного центра армянской апостольской церкви). Особенность школы ­ отдельное направление изучения русского языка и литературы. Директор школы ­ Грета Григорьевна Нерсисян, помимо полномочий руководителя, сама преподает детям русский язык.

«Россия и Армения ­ государства, имеющие общую историю. Это необходимо помнить и сохранять теплоту человеческих взаимоотношений и культурные связи. Тем более, в такие сложные для наших стран, времена» ­ говорит Грета Георгиевна.

История четвертая . «Мастер Хачкаров».

«Хачкары» ­ символы веры, памятники, самобытные элементы, символ всей национальной культуры Армении, не встречаемые больше ни в одной стране мира. Слово «хачкар» образовано двумя армянскими корнями: «хач» ­ крест и «кар» ­ камень.

Армянские хачкары представляют особый вид искусства – декоративно­архитектурные скульптуры, основанные на древних национальных традициях и отличающееся разнообразием и богатством форм. Хачкары стали резать в начале IV века, сразу после того, как Армения приняла христианство.

В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, у дорог воздвигались каменные стелы — «вишапы», которые считают предшественниками хачкаров, — народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний. Мне сразу вспомнились каменные бабы на наших скифских курганах!

В поселке Аршалуйс мы встретили нашего очередного героя ­ Рубена Налбадяна ­ мастера­камнереза.

(Хачкары обычно изготавливаются из туфа ­ лёгкая, сцементированная, пористая горная порода, которой богата Армения). Он создает хачкары, скульптуры, бюсты и барельефы.

«Мои работы разлетелись по всему миру. Они в России, Аргентине, Уругвае, Австрии, Франции, на Святой Земле и в каждом из этих мест есть маленькая частица Армении». ­ говорит Рубен.

При мастерской Рубена действует художественно­скульптурная школа, где дети бесплатно учатся искусству, а помогая мастеру и зарабатывая свои первые деньги.

Дом скульптора похож на резной дворец, украшенный изящными каменными изваяниями, последним из которых стал хачкар его авторства, который расколотым удалось спасти из Арцаха. На нем изображена буква «А» армянского алфавита.

История пятая . «Армянские Листригоны».

Фантастическим приключением стало знакомство с рыбаками на озере Севан.

Оно расположено в Армянском нагорье. Озеро настолько большое, что раньше его называли морем. Это источник жизни для многочисленных виноградников и садов Армении.

Для местных рыбаков Севан ­ это сама жизнь.

Ранний рассвет. Суровые мужчины снаряжают свои лодки сетями и выходят на середину озера для ловли. Их добыча ­ рыба сиг, завезенная в Севан из озера Байкал.

«…В огромных сапогах, непромокаемых плащах и кожаных штанах они выходят на баркасах в открытое море…»­

вспомнилась цитата из Листригонов Александра Куприна о балаклавских рыбаках начала прошлого века.

Сказочное действо!

История шестая. «Редкая порода».

Не менее удивительным, чем предыдущие, был наш следущий герой.

Город Мартуни. Мы сидим в небольшом домике на территории бывшей санэпидемстанции, которую Тиграну Багишджаняну в 2021 году выделило государство для коневодства. Давняя его мечта ­ возродить армянскую горную породу лошадей. Он точно знает этот сложный селективный «рецепт» . Такие лошади появились в результате скрещивания местных армянских лошадей с арабскими жеребцами и туркенской (ахалтекинской) породой. Они хорошо приспособлены к погоде, к передвижению по горам – выносливые, умные, красивые, Сколько лет займет такая селекция ­ точно сказать нельзя. Но для Тиграна это дело принципа.

Нужно заметить, что и тут я нашла параллель с родной землей. Вспомнила о Ногайской лошади, по другому называемой «крымская горная», или «лошадь крымских татар», которая разводилась в бывшей Таврической губернии на Крымском полуострове. Она произошла в XV веке от скрещивания татарских лошадей (по некоторым сведениям – от монгольских лошадей Золотой орды) с абхазскими и персидскими. Впоследствии также как и армянская горная порода, была утеряна.

История седьмая. «Холм чести».

Самым патриотичным впечатлением от пребывания в Армении стало посещение «Холма чести». Это мемориальный комплекс, построенный в 1856 году в городе Гюмри (на тот момент Александрополь), по приказу главнокомандующего Кавказским корпусом генералом Николаем Муравьёвым, где захоронено от 156 до 240 офицеров Российской Императорской армии, павших в Русско­турецких войнах 1853—1856 и 1877—1878 годов.

В комплекс также входит часовня Святого Архистратига Михаила, по стилистике и форме напомнившая мне Свято­Никольский храм в Севастополе. В ней как раз шла церковная служба, которую проводил иерей русской православной церкви ­ Тимофей Казарян. Будучи этническим армянином, он принял церковное имя и служит в этом храме уже много лет.

Предворяет место памяти арка, символизирующая армяно­русскую дружбу. Крымская война имела обширную географию, ее перифейные сражения разворачивались до Камчатки и Белого моря, и на армянской земле ­ под Карсом. Есть утверждение, что Карс, являясь козырем в руках русской дипломатии, позволил сохранить Севастополь, то есть «Карс обменяли на Севастополь» . И если так – то если не защитники, то освободители Севастополя покоятся и здесь.

В 90­х, после землетрясения, был построен «8­ой городок» для военнослужащих российской группировки войск в Закавказье. И это не только исторические названия, ими пользуются до сих пор и в официальных бумагах, и в повседневной речи. К слову сказать, до сих пор старые кварталы города Гюмри сохранили свои русские названия — Слободка, Казачий Пост, Северский, Полигон.

Тут же располагается 102­я ордена Александра Невского российская военная база, командование, которой было инициатором поиска средств и связей для восстановления «Холма Чести». Под монументом, как во Владимирском соборе Севастополя, символические могилы четырёх генералов – Петра Ковалевского, Александра Гагарина, Михаила Граббе и Ильи Челокаева.

Прямо на территории я встретила несколько десятоков людей, их руководитель подбежал ко мне и попросил сфотографировать их группу. Им оказался Армен Айвазян ­ председатель Молодежного Совета “Мы наследники Победы”. Он привел молодежь своей организации на экскурсию к мемориалу.

Практически одновременно с севастопольскими равелинами, в Гюмри так же были построены два форта ­ Черный и Красный, которые еще раз подчеркивают единое пространство нашей истории. Красный форт – одно из оборонительных сооружений времён Российской империи, построенный в середине XIX века. Крепость принадлежит российской армии, расположена на территории 102 российской дивизии недалеко от Чёрной крепости.

Подземные пути соединяют Красный форт с Чёрной крепостью.

История восьмая. «Гении места. Жаклин».

Город Гюмри известен в Армении как город творческих людей. Там же нам встретилась Жаклин Саркисян.

Художница с мировым именем. Ее картины выставляются в галереях Европы, Армении, России.

Она реставрирует старинные церкви, пишет полотна и помимо этого является директором самой старой в Армении художественой школы, действующей в историческом центре города. Художественная школа Сергея Меркурова — первая государственная школа живописи в Закавказье, которая непрерывно действовала на протяжении 100 лет. Названа она в честь выдающегося советского скульптора, создавшего в Совестком Союзе одни из самых известных памятников Ленину и Сталину, а так же послевоенного директора ГМИИ имени Пушкина. Интерьер в учреждении Жаклин придумывала сама. Он абсолютно способствует развитию детского творческого мышления : ручки­ложки, стол­дверь, лампы­кастрюли… Максимальное использование предметов быта как функциональных интерьерных решений. Сама мастреская художницы похожа на иллюстраци из Алисы Льюиса Кэролла. Востребованная за рамками своей страны, она живет в родном городе, творя и передавая знания детям. «Гений места» ­ черта, восхищающая меня в людях. Для моих земляков, она тоже характерна. Севастопольская и крымская замля воспитала немало выдающихся людей, большая часть из которых остались в творить в родных местах. Вот еще одно сходство, которое особенно хотелось бы выделить.

История девятая. «Династия. Рузан Сарьян»

Отдельное восхищение вызвали музеи Еревана. Первый был дом­музей Мартироса Сергеевича Сарьяна ­ самого известного армянского живописца, деятеля культуры, участника художественных объединений «Голубая роза», «Золотое руно», «Союз русских художников», «Мир искусства». Один из моих любимых живописцев, картины которого излучали южную яркую и родную энергию, напоминая мне крымских художников. Встречала нашу группу внучка самого художника ­ Рузан Сарьян. Рассказывая про дедушку с родственной теплотой, Рузан особо отметила картину «Портрет Лусик Сарьян» 1941­го года создания. На холсте изображена ее бабушка ­ жена художника ­ Лусик и Мартирос, сидящие возле трюмо. Рядом ­ фото их сына, отца Рузан, ушедшего на фронт. Женщина терпеливо чистит мандарин, а в отражении зеркала изображается долгожданное письмо с фронта ­ вещь, от которой зависит жизнь и счастье героев полотна. Трогательный и символичный сюжет.

Здание, в котором ныне находится музей Мартироса Сарьяна раньше было его домом и домом его семьи. Рузан родилась в той комнате, где ныне находится ее рабочий кабинет. Руководство музеем пару месяцев назад она передала своей дочери. Родственники бережно хранят память о великом предке.

Вклад художника в развитие Армении огромен. Деньгами от продажи своих работ, Сарьян помогал армянскому народу во время геноцида. Через годы, вернувшись на свою историческую родину, художник создал Государственный музей археологии, этнографии и изобразительного искусства, а также принял участие в создании Ереванского художественного училища и Товарищества работников изобразительного искусства, своими работами представлял Советский Союз на Венецианской международной выставке в 1924 году, а так же создал герб Советской Армении и оформил занавес первого армянского государственного театра.

Проработав восемь лет в Севастопольском художественном музее, я не могла не провести параллель между двумя выдающимися фигурами, живущими в одно время, но в разных уголках большой страны, полных самоотверженностью, любовью и смелостью делать то, что велило сердце и совесть. Михаил Павлович Крошицкий (во время Великой Отечественной Войны, будучи директором, спас коллекцию Севастопольского музея от уничтожения немцами) и Мартирос Сергеевич Сарьян, помогающий поднять культуру Армении на мировой уровень ­ для меня явились воплощением жертвенности во имя сохранения культуры народа, миссионерством, которое ставит на первый план цель развития родной земли и сохранения ее наследия.

История десятая. «История восхищения»

Последняя заметка про мое путешествие будет историей моего восхищения.

Все знают Сергея Иосифовича Параджанова, как выдающегося режиссера и сценариста, но мало кто видел, тем более вживую, его великолепные работы в стиле ассамбляж. Это пространственные композиции, использующие объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости подобно коллажу.

Тяжелые условия жизни автора никак не способствовали развитию художественной мысли, но, несмотря ни на что, предметной символикой, Сергей Иосифович передал свои переживания, сложный тюремный мир, тяготы и лишений, память о войне, веру в будущее, а так же огромную любовь к народу, для которого творил.

Армения произвела неизгладимое впечатление.

Итогом нашего путешествия стала совместная экспозиция фотографов России и Армении в одном из центральных выставочных пространств в Ереване ­ Национальном центре эстетики имени Генриха Игитяна.

Посмотрев на Армению своими глазами, я убедилась в душевности, дружелюбности армянского народа, колоритности местной культуры, самое главное ­ в прочности культурно­исторических связей между нашими странами.

Ну и конечно же, возвращаясь к началу рассказа, повторю: фотография ­ язык объединяющий, универсальный, понятный каждому и позволяющий открыть для себя границы мира в переносном и буквальном смысле этого слова!

С Днем фотографа всех причастных!

Фото, текст : Садовникова Анна