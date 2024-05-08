На Константиновском равелине подняли самый большой флаг ВМФ СССР в городе

В преддверии Дня Победы и дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков над Константиновским равелином подняли флаг ВМФ.

Это не случайно. Ведь флаг ВМФ СССР вместе с красным штурмовым знаменем стал одним из символов освобождения нашего города.

«Для нас этот день всегда будет символом мужества, воли и единства нашего народа. В этом году мы празднуем 80-летие освобождения нашего города и очень символично, что севастопольское отделение Русского географического общества проводит замечательное мероприятие на территории Константиновской батареи с поднятием флага Военно-Морского флота, потому что для Города-Героя этот флаг является символом и знаменем Победы», — сказал, присутствующий на мероприятии, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Также в честь годовщины Победы состоялась церемония передачи в дар музею картины народного художника СССР Николая Сергеевича Присекина «Последние на равелине». По словам председателя Севастопольского городского отделения ВОО «Русское географическое общество» Владимира Воробьева, картина подарена музею московским меценатом.

По материалам пресс-службы заксобрания Севастополя

Фото: пресс-служба заксобрания