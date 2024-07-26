В России подняли ключевую ставку до 18%

Глава Нацбанка России Эльвира Набиуллина с рассказала о причинах повышения ключевой ставки.

По ее словам, Банк России планирует удерживать ключевую ставку высокой в течение длительного времени, а также не исключает ее повышения.

Она отметила, что ключевая ставка повышена до 18% годовых. «Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались.

Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается.

Во-вторых, потребительская активность не охлаждается.

В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жёсткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

Всё это означает, что мы значимо отклонились от базового сценария. В связи с этим мы существенно пересмотрели макроэкономический прогноз. Он предполагает значительно большую жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели», — пояснила Набиуллина.

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Ольга Сурикова