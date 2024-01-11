Развожаев заставил чиновников ездить на общественном транспорте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства раскритиковал организацию работы общественного транспорта на нескольких маршрутах.

Он поручил сотрудникам дептранса лично проехать на всех проблемных маршрутах.

«В завтрашний утренний час пик отправляйте своих специалистов на все эти маршруты. Сколько они у вас стоят, как вы говорите бесплатно, с пересадкой. Пускай каждый проедет специалист департамента транспорта», — поручил губернатор.

Особенно глава города подчеркнул, что такую инспекционную поездку должен осуществить директор дептранса Станислав Таматаев.

Такую реакцию губернатора вызвали многочисленные обращения севастопольцев, живущих в районе улицы Жидилова, а также людей пользующихся 94 маршрутом. Развожаев потребовал видеоотчеты от каждого чиновника, который проедется на общественном транспорте по его поручению.

Также градоначальник раскритиковал работу дептранса с обращениями граждан.

«Ответы просто достойны восхищения, которые ваши сотрудники пишут людям. Им говорят в час пик невозможно уехать – автобусы забиты. Вы доблестно отвечаете: «у нас работает 4 автобуса»», — отметил Развожаев.

Он подчеркнул, что работать с людьми надо внимательней и «тоньше».

Напомним, в соответствии с новой схемой движения общественного транспорта в конце прошлого года отменены 5 маршрутов.

Дмитрий Островский