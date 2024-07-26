В Севастополе официально разрешили расписываться вне ЗАГСа

Город
26-07-2024
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В Севастополе принято новое Положение «Об Управлении записей актов гражданского состояния города Севастополя». Такое решение было принято на последнем заседании правительства Севастополя.

Теперь в городе можно будет проводить выездные регистрации брака.

«Предлагается поддержать с учетом наших идей по Херсонесу и другим местам», — добавил Михаил Развожаев.

Как ранее сообщалось, в Новом Херсонесе откроют отдел ЗАГСа, который будет назван в честь святого князя Владимира и его жены, византийской принцессы Анны, которые по преданию венчались в Крыму. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

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