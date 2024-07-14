Мозаичист Игорь Гладких рассказал о создании севастопольских котиков

В ковидный год Игорь жил и работал в Севастополь. В рабочее время варил опоры освещения, которые до сих пор помогают найти дорогу домой в ночное время жителям города, а в свободное время делал мозаики.

«Мы знаем, что Севастополь – город героической судьбы, трудовой и воинской славы, моряков и рабочих, а мне хотелось заставить улыбнуться прохожего, остановиться и вспомнить, что крымские коты – такие же полноправные хозяева Севастополя с древних античных времен», — рассказывает автор.

Мастер захотел подарить Севастополю еще одно место, куда знающий свой город севастополец мог бы привести туристов на одну минутку, поглядеть на отдыхающих в зелени котиков, и выпить кофе в ближайшем кафе на углу.

На спуске Шестакова, который идет с городского холма на улицу Большую Морскую сейчас находится настоящая кошачья галерея под открытым небом. На старом послевоенном заборе отдыхают 9 котиков, каждый из которых в день принимает несчитанное количество поглаживаний и улыбок от проходящих мимо детей и взрослых. И есть еще один секретный котик, который попадается на глаза в вечернее время проезжающим автомобилистам, сверкая разноцветными бликами в свете фар.

Сейчас Игорь Гладких перебрался в Симферополь, но до сих пор, практически в каждый свой визит в приморский город, он идет к своим котикам.

«Каждого из них надо приласкать и поглядеть, не требует ли котик ухода. Время безжалостно, и хотя мозаика в отличие от росписей не подвластна дождям и солнцу, может осыпаться штукатурка, неуемные вандалы могут нанести свои каракули, а коммунальщики норовят закрасить эти каракули вместе с мозаикой», — говорит мозаичист.

Сейчас Игорь Гладких больше времени проводит в Севастополе, работает над мозаичным украшением Свято-Владимирского собора в Херсонесе, но не упускает возможности пройтись по давно знакомой улице.

Не так давно на одном столбе, где живут сразу два мозаичных котика внезапно отвалился довольно большой кусок штукатурки. Мастер несколько дней подряд после работы уже почти в полной темноте ремонтировал эти разрушения, заодно замазал и другие трещины.

Мозаичные котики радуют гостей и жителей города, а севастопольцы привычно считают их достопримечательностью и стараются не дать в обиду.

Анна Левина