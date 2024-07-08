Radio Tapok раскачал Севастополь: «Битва за Москву» под Красным знаменем и драйв в шаре!

Севастопольские фанаты тяжелой музыки устроили жаркий прием группе Radio Tapok. В минувшее воскресенье музыканты дали мощный концерт во Дворце культуры рыбаков, зарядив публику фирменным драйвом.

Олег Абрамов и его команда исполнили как хиты из собственных альбомов, так и полюбившиеся каверы на Король и Шут, Rammstein, Offspring, Linkin Park и другие известные группы.

Каждое выступление превращалось в настоящее шоу с тематическими костюмами, видеорядом и пиротехникой. А во время исполнения композиции «Битва за Москву» музыканты раскрыли над зрительным залом огромное Красное знамя!

Публика была в полном восторге — от проникновенных текстов, мощного звука и, конечно, от фирменного ребячества фронтамена Radio Tapok Олега Абрамова. В какой-то момент он залез в огромный шар и прокатился на нем прямо над толпой!

Концерт Radio Tapok стал ярким событием для севастопольских ценителей тяжелой музыки. Несмотря на сохраняющуюся террористическую угрозу, музыканты во главе с бессменным лидером Олегом Абрамовым не побоялись приехать в Крым.

Анна Левина