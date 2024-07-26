Чаще всего крымчане регистрируют бизнес в сфере розничной торговли

По итогам 1 полугодия 2024 года розничная торговля стала самым популярным видом предпринимательской деятельности, зарегистрированном на полуострове

За 1 полугодие 2024 года в Крыму и Севастополе было зарегистрировано почти 1,3 тысяч новых бизнесов, чаще всего предпочтение было отдано работе в сфере розничной торговли по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, подсчитали аналитики «Деловой среды». Больше всего новых предпринимателей на полуострове стало в возрастной категории от 36 до 45 лет, при этом в Республике Крым 53% организаций открывали мужчины и только 47% женщины, а в Севастополе этот показатель равный – 50/50%. Интересен и тот факт, что подавляющее большинство новых бизнесов открыто в форме индивидуального предпринимательства — 91% в Севастополе и 95% в Крыму, остальное приходится на форму ООО — 9% и 5% соответственно.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Мы активно поддерживаем бизнес в Республике Крым и городе Севастополе. За 6 месяцев 2024 года Сбер выдал почти 4,7 млрд рублей предпринимателям сегмента малого и микро бизнеса региона, это позволяет собственникам развивать свое дело – открыть новые площади, закупить необходимый товар и материалы, модернизировать оборудование и так далее. Всего за время работы Сбера в регионе уже более 16,5 тысяч предпринимателей всех сегментов открыли у нас расчетные счета, а более 3 тысяч – получили кредитные средства на развитие своего дела».

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