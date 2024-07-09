Илья Журавлёв: «В городе необходимо разработать новую схему парковочных пространств»

Количество личного транспорта у севастопольцев неуклонно растёт. Чтобы это определить, достаточно выйти во двор: из-за дефицита свободных мест многие граждане паркуются где придётся.

Такая ситуация ведёт к противостоянию автовладельцев и водителей всевозможного спецтранспорта: коммунальных служб, скорых, пожарных, газовых служб. Их конфронтация достигла уже эпических масштабов в том числе из-за чрезвычайных ситуаций, когда экстренные службы просто не могут пробиться через дворы к горящему дому или больному человеку.

Проблема — в парковках. С одной стороны, людям нужно где-то ставить свои автомобили, желательно близко к дому. Тут начинается состязание: кто первый поставил машину, тот и молодец. Опоздавшие, увидев забитый под завязку двор, ищут свободные места. И нередко вакантным местом оказывается не только клумба или газон, но и площадка возле мусорных баков.

Однако утро для такого автовладельца может начаться не с кофе. Ведь крупногабаритные машины коммунальных служб, лавируя между мешающими подъехать к контейнерам автомобилями, могут запросто зацепить крыло или зеркало. И в ГАИ обращаться бессмысленно — можно схлопотать штраф за неправильную парковку, препятствующую проезду спецтранспорта.

Другой сценарий — мусоровоз вынужден проезжать мимо, оставляя мусорные баки заполненными. Тут вполне возможен народный гнев: поняв, кто виновник, жильцы в назидание могут оставить пакеты с мусором прямо на этом авто — такие случаи бывали.

Так же и с экстренными службами: они не могут проехать к месту происшествия, так как двор забит машинами, часто в несколько рядов, и проезд физически невозможен. Иногда автовладельцы оставляют номера телефонов на бумажках под «дворником» — но ведь пока они спустятся, пройдут драгоценные минуты, иногда стоящие жизни.

Несколько лет назад произошло ЧП на улице Колобова: там загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные прибыли на место очень быстро, но подобраться к дому не могли — двор был перегорожен автомашинами. Пожар всё же потушили, все остались живы-здоровы, но на чаше весов были почти сто человек, которых эвакуировали из дома.

Не решает проблему и самовольная установка шлагбаумов и бетонных блоков, чтобы во дворы не въезжали чужие автомобили. В Севастополе бывают случаи, когда именно по этой причине не может проехать скорая помощь.

По мнению вице-спикера Заксобрания Севастополя, главы фракции ЛДПР Ильи Журавлёва, чтобы разгрузить дворы, необходимо разработать новую схему парковочных пространств, выделенных только для местных жителей конкретного микрорайона. Опыт организации подобных парковочных площадок, рассчитанных на жителей нескольких домов, уже есть в крупных городах России.

«Застройщики должны предусмотреть в микрорайонах отдельные парковочные пространства, чтобы люди не парковались во дворах и, соответственно, не создавали трудности при подъезде коммунальных служб, при подъезде спецтранспорта. И, конечно, не создавали трудности сами для себя, когда начинают войны за парковочные места», — говорит Журавлёв.

Кроме того, он сделал акцент на том, что застройщик должен учитывать: парковочное пространство должно быть полноценным — то есть из расчёта на реальное количество автомобилей у потенциальных жильцов, которые купят квартиру в этом доме или жилищном комплексе.

Как ни удивительно, но в Севастополе региональный норматив обеспеченности машино-местами на одну квартиру составляет 0,8. Другими словами, одна машина на две квартиры. Этот коэффициент уже давно не соответствует реальности: в одной квартире уже могут быть два автомобиля — у мужа и жены, к примеру.

Поэтому при планировке парковочных пространств для жильцов двух- и трёхкомнатных квартир следует закладывать как минимум норматив 1,5 — то есть полтора автомобиля на квартиру, считает Журавлёв.

Второе решение проблем с парковками, которое предлагает Илья Григорьевич, — это создание системы перехватывающих парковок в центре города.

Центральная часть Севастополя перегружена частным транспортом под самую завязку, найти парковочный карман здесь невозможно, во дворы многоэтажных домов машину не притулишь. А «официальные» парковки в центре — платные.

«Нужно создать систему перехватывающих парковок, чтобы люди могли оставлять машину и дальше пешком или на общественном транспорте добирались до своей работы», — уверен Журавлёв.

Безусловно, организация парковочных пространств в микрорайонах и перехватывающей парковки в центре Севастополя — дело не быстрое. Зато дворы станут чище, воздух свежее, люди добрее, а беспорядочных парковок, споров между соседями и ненужных штрафов будет намного меньше.

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