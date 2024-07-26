Крымская риэлторша обманула более 30 клиентов 

В Симферополе сотрудники полиции задержали риэлтора, обманувшую свыше 30 клиентов.

Мошенница размещала объявления на сайте, обещая выгодные условия аренды жилья в Симферополе. Для большей солидности она даже сняла офис, где заключала договоры с клиентами.

Сработав по предоплате, женщина подписывала договора с клиентами, после чего передавала им адреса несуществующих квартир или контакты владельцев, чье жилье уже было сдано. Стоимость ее услуг варьировалась от 5 до 14 тысяч рублей.

Таким образом, аферистка действовала на протяжении почти двух с половиной лет. С обманутых клиентов она успела получить 230 тысяч рублей. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Ольга Сурикова