В Севастополе девушку задержали за кражу денег из кассы магазина

В Севастополе полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств из кассы магазина, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Первый день стажировки на должность продавца закончился для нее уголовной ответственностью.

22-летняя местная жительница, увидев, что ее коллега отвлеклась, достала 5 тысяч из кассы и покинула рабочее место, сообщили в УМВД по городу.

Правоохранители задержали девушку. Она признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова