Известный в России бренд макарон «Макфа» национализировали

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа». Об этом сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

«С решением «Макфа» категорически не согласна и намерена его обжаловать в ближайшее время. Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации «Макфы» ещё преждевременно», — сказал адвокат.

Напомним, в Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России.