Страшное видео из жизни подростков: В Феодосии 14-летний школьник избил 17-летнего парня

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему из хулиганских побуждений.

В социальных сетях распространено видео, на котором запечатлен конфликт, в ходе которого одним подростком наносятся телесные повреждения другому.

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«Устанавливаются все участники конфликта, будет дана оценка действиям подростков, снимавших данное видео, обстановке в их семьях, воспитательному и образовательному процессу в учебных заведениях, где обучаются юноши», – отметили в ведомстве.

Установлено, что днем 3 января 14-летний ученик одной из школ Феодосии на территории Комсомольского парка в ходе конфликта избил 17-летнего знакомого юношу, в результате чего потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Ольга Сурикова