В заказнике «Байдарский» по решению суда снесут 23 домика и беседки для пикника

Вступило в законную силу решение суда по иску природоохранного прокурора о сносе самовольных построек на территории заказника «Байдарский»

Севастопольский горсуд поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости ликвидировать самовольные постройки на особо охраняемой природной территории.

Установлено, что в границах заказника «Байдарский» предприниматель разместил комплекс из 23-х строений для оказания «рекреационных услуг». Обустроены беседки для пикников, сборные деревянные строения, являющиеся «домиками» для круглосуточного отдыха, и деревянный помост.

Юрлицо обязали исключить незаконное ведение рекреационной деятельности и освободить земельные участки путем демонтажа самовольных построек.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Севастопольский городской суд не согласился с его доводами. Апелляционная жалоба организации отклонена, решение суда по иску прокурора оставлено без изменений и вступило в законную силу.

