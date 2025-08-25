Пассажирку мотоцикла Suzuki, попавшего в ДТП на трассе «Ялта-Севастополь», спасти не удалось

25-08-2025

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки-пассажира мотоцикла дороге «Ялта-Севастополь».

 

Как сообщалось ранее, вчера вечером 26-летний водитель автомобиля Porsche на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, что привело к столкновению.

В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка мотоцикла были доставлены в больницу. Несмотря на экстренно оказанную медпомощь спасти потерпевшую не удалось, от полученных тяжёлых повреждений она скончалась.

В настоящее время следователи полиции проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

