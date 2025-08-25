КПП управления ФСБ в Крыму женщина должна была подорвать взрывчаткой, вмонтированной в икону

Действия жительницы Волгоградской области курировались СБУ. 54-летняя гражданка России думала, что занимается возвратом своих денег, которые у нее похитили телефонные мошенники.

Как сообщили в ФСБ, в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя кредит и перевел их на нужды вооруженных сил Украины.

Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде злоумышленников, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Следуя и дальше их указаниям, они приехала в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано СВУ. Принесла ее на КПП здания УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, где и была задержана.

По замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства.

В ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, состоящее из электродетонатора, заряда пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, а также исполнительного механизма, срабатывающего при поступлении на него кодового сигнала.

ФСБ возбуждено уголовное дело за покушение на террористический акт, незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фигурантке избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

