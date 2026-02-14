В Ялте ребенок упал с двухметровой высоты на детской площадке

Следком начал проверку после сообщений в соцсетях о травмировании 11-летней девочки на детской площадке в Ялте.

Отмечается, что девочка на территории детской площадки упала с высоты, облокотившись на забор. Папа сам привез ее больницу, где ей оказывалась помощь. Родители ребенка сообщают, что часть конструкции рухнула из-за ветхости.

Следственным отделом по городу Ялта организована проверка на предмет наличия в действиях лиц, ответственных за содержание данной территории, признаков халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Читайте также: Житель Севастополя, участник СВО, судится с управляющей компанией после травмы ребенка на детской площадке

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: mash на волне