Бесплатные мероприятия в Севастополе на выходных

Медики традиционно проводят акцию «День здоровья» — на этот раз во врачебной амбулатории в Осипенко.

✅ 14 февраля жительниц Севастополя приглашают на «Женский день здоровья». Эту акцию проведут для женщин, которые не прошли ежегодную диспансеризацию и не состоят на учёте у врача-онколога. Записаться можно по телефонам: 122 или +7 (8692) 41-71-77.

✅ Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе. В эту субботу специалисты государственной ветслужбы будут работать в Хмельницком и Первомайском.

✅ Любители спорта могут прийти и поддержать спортсменов на отборочных соревнованиях в спортивные сборные города по сумо, каратэ, чир спорту и футзалу. На мероприятия обязательно возьмите с собой паспорт.

✅ В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, игровые, познавательные и литературные программы.

Полное расписание мероприятий на эти выходные на карточках.