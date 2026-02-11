Житель Севастополя, участник СВО, судится с управляющей компанией после травмы ребенка на детской площадке

Его сын Михаил (имя изменено), которому тогда было 7 лет, 1 сентября 2023 года гулял с друзьями на детской площадке во дворе домов №№ 3 и 5 по ул. А. Косарева. Предметом их интереса была карусель с отломанным рулем, никаких запрещающих или предупреждающих табличек на площадке не было. Именно на ней в этот день мальчик получил открытый перелом правой большеберцовой кости со смещением (скручивание поврежденной конечности вокруг металлического столба карусели). Такая травма, по заключению эксперта, нанесла тяжкий вред здоровью ребенка.

Как следствие, у мальчика из-за образовавшейся костной мозоли травмированная нога стала чуть длиннее. И по настоящий день его постоянно беспокоит боль в области травмы, а привычная жизнь активного парня в корне изменилась.

Папа Михаила рассказал «Севкору», что за три месяца до происшествия в ГУПСе знали и имели заключение, что карусель представляла угрозу, но не демонтировали ее. Причиной называли отсутствие денег на эти цели.

Однако после возбуждения уголовного дела ее сразу демонтировали.

Уголовное дело было возбуждено Следкомом за халатность в отношении главного инженера ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2». Управляющая при этом апеллировала к тому, что площадка им не была передана в обслуживание, а за ребенком на само деле не досмотрела мама. Судом было доказано, что управляющая получала субсидии из бюджета на содержание детских площадок.

28 февраля 2025 года главный инженер Управляющей был признан виновным в получении мальчиком увечий.

В настоящее время в Гагаринском райсуде рассматривается иск о возмещении вреда, причиненного здоровью Миши. На имущество главного инженера наложен арест. Однако отец хочет, чтобы ответственность понесла и Управляющая компания. В отношении нее обеспечительные меры не приняты.

Пока идут суды ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2» успела ликвидироваться и реорганизоваться в ООО «Управляющая компания Гагаринского района». Папа уверен, что сделано это, чтобы «избежать материальной ответственности» за травму ребенка.

Также он отмечает, что ГУПС заказал экспертизу в некоем АНО, которое выдало заключение, согласно которому разница в длине ног ребенка не связана с травмой, а является среднестатистической особенностью. Истец при этом указывает, что данное АНО не имеет медицинской лицензии и права на проведение «судебно-медицинской экспертизы».

Отец хочет добиться, чтобы главный инженер и юрлицо Управляющая компания понесли солидарную ответственность по иску о возмещении вреда, причиненного его сыну. Семья по настоящее время тратит деньги на реабилитацию ребенка. Даже спустя два года после травмы ранее активный мальчуган теперь хромает, не может как прежде заниматься спортом и резвиться со сверстниками. Травмированная нога на 0,76 сантиметров длиннее здоровой. И прогнозы врачей неутешительны — мальчику вновь понадобится операция. А он и так из этих двух лет полгода провел в инвалидной коляске и на костылях, долго не посещал школу, выпал из коллектива и нуждался в полной заботе родных. И пока что у него путь к полному восстановлению далек и финансово затратен для родителей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя