«Индекс блинов» в Севастополе

Накануне масленицы решили узнать, во сколько обойдется в этом году продуктовый набор на блинчики на семью из четырех человек.

Для расчёта «индекса блинов» «Севкор» взял самый простой рецепт: молоко — 500 мл., яйца — 2 шт., стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — ½ чайной ложки. К блинам решили захватить еще сметану.

Мы отправились в ближайший продуктовый магазин. Приоритет отдали бюджетным продуктам по акциям и скидкам. У нас вышло: 0,5 литра молока — 62р, десяток яиц — 99 рублей, килограмм муки — 57,9 р, 1 литр растительного масла — 130 рублей, сахар — 59,9 рза кг, соль — 30 р за кг.

В пересчете на количество ингредиентов, стоимость стопки блинов на четырех человек у «Севкора» получилась 134р. И баночка сметаны 180 г нам обошлась 79,9. Но по акции можно было купить 300г за 95р.

Аналитики ресурса «Чек Индекс» подсчитали, что цена ингредиентов в этом году подорожала на 4%.

