В школьных учебниках появится раздел о финансовой грамотности

В пособиях по обществознанию для 9-х классов добавили новый раздел «Семья в экономике». Он посвящён основам финансовой грамотности и будет использоваться в школах с сентября 2026 года.

В разделе расскажут о безопасном обращении с банковскими картами и цифровыми платежами, а также о защите от мошенников. Отдельное внимание уделено семейному бюджету, кредитам, дебетовым картам и базовым принципам управления личными финансами.