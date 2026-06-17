На улице Адмирала Октябрьского уложили асфальт

На почти 290 метрах уложили три слоя покрытия. Сейчас подрядная организация АО «ВАД» облицовывает подпорные стены южно-султаевским гранитом, устанавливает перильные ограждения и пандусы на лестничных сходах. После — приступит к переустройству контактной сети и нанесению дорожной разметки термопластиком.

Откроют движение во второй половине июля.

После запуска рабочего движения по улице Адмирала Октябрьского на улицы Демидова и Шмидта вернут брусчатку, которую демонтировали на время капитального ремонта.

Для отвода ливневых вод смонтировали закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.