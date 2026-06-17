В Севастополе возбудили уголовное дело против мужчины, ударившего подростка в троллейбусе

В Севастополе полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который ударил 16-летнего подростка в общественном транспорте. По данным полиции, мужчина был пьян и сделал грубое замечание компании несовершеннолетних, после чего в ходе конфликта ударил одного из них ладонью по лицу.

О случившемся подросток сообщил родителям, те обратились в полицию. Мужчина признал вину и раскаялся.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Ему грозит до двух лет лишения свободы.