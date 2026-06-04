В Севастополе выявили «общежитие» с 8 нелегалами

Сотрудники полиции провели операцию «Нелегал», во время которой проверили один из домов, где, по имеющейся информации, проживали мигранты. На момент появления правоохранителей в так называемом «общежитии» находилось восемь иностранцев из Азербайджана.

В итоге выявлено 7 админправонарушений:

— два за нарушение иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания.

— два за повторное нарушение иностранцами миграционного законодательства.

— еще три за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Один из граждан Азербайджана имел вид на жительство и находился на территории Российской Федерации законно, однако за повторное админнарушение миграционного законодательства его вид на жительство будет аннулирован.

5 мигрантов будут выдворены из России.

В отношении хозяина «общежития» составлено три админматериала за нарушение порядка предоставления жилья иностранцам.

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Фото: скриншот видео полиции Севастополя