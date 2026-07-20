Банки могут обязать сообщать россиянам о подписании кредитных договоров от их имени

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, который обяжет банки и МФО уведомлять граждан о подписании от их имени кредитных договоров в течение 15 минут через контакты заемщика или «Госуслуги».

В сообщении будет указываться индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок его возврата, а также информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма превышает 50 тыс. рублей.