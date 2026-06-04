В Севастополе пресекли нелегальную продажу бензина

В Севастополе полиция пресекла незаконную продажу топлива марки АИ‑95. Во время мониторинга интернета и торговых онлайн‑площадок сотрудники ОЭБиПК УМВД выявили объявление о продаже бензина по 300 рублей за литр.

Задержан 36‑летний приезжий из Донецка, который торговал топливом вне заправочной станции и не имел разрешительных документов. По его словам, бензин он привёз с материковой части России.

В действиях мужчины усматриваются признаки правонарушения по ст. 14.1 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Для продавца может грозить как административная, так и уголовная ответственность.