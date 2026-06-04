Севастопольские кикбоксеры завоевали 15 медалей на Первенстве России в Подмосковье

В Подмосковье завершились Первенство России по кикбоксингу и татами‑дисциплинам. Соревнования собрали более 1200 участников из 56 регионов. Сборная Севастополя (спортсмены СШОР № 7) достойно представила Город‑Герой и вернулась с 15 медалями.
Сборная команда Севастополя (спортсмены СШОР №7 Севастополь достойна представила Город -Герой на прошедших соревнованиях.
Призёры:
Юниоры 16-18 лет, раздел поинтфайтинг:
🥈 Кумицкий Егор
🥉 Залесский Кирилл
🥉 Дубинский Никита
Юноши 13-15 лет раздел поинтфайтинг:
🥇 Фёдоров Владимир, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России;
🥈 Яковлев Давид
🥈 Бровчак Никита , выполнил норматив на 1 спортивный разряд;
🥈 Печкина Маргарита, выполнила норматив на 1 спортивный разряд;
🥈 Матвейчук Матвей
🥉 Шаркая Алиса, выполнила норматив на 1 спортивный разряд;
Юноши 10-12 лет , раздел поинтфайтинг:
🥇 Остроушко Ксения
🥈 Яковлев Демид, выполнил норматив на 1 юношеский разряд;
🥉 Сыпало Ярослав
👍Матвейчук Матвей и Федоров Владимир прошли отбор на финал Всероссийской спартакиады учащихся, который состоится в июле месяце.
🏆 Бекташев Мухамед был признан лучшем судьей Первенства России и награжден специальным призом!
🔷 Все спортсмены тренируются под руководством Остроушко Павла Петровича.
Юниоры 16-18 лет, раздел поинтфайтинг:
🥉 Эсатов Эмир
Юноши 14-15 лет, раздел лайт-контакт:
🥇 Скребов Егор
🔷 Тренер спортсменов — Левин Владимир Николаевич.
Юноши 13-15 разделы поинтфайтинг и лайт- контакт
🥉🥉 Севастьянов Денис
🔷Тренер — Атаманчук Лариса Адамовна.
Поздравляем спортсменов и их опытных наставников с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях!