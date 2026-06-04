Севастопольские кикбоксеры завоевали 15 медалей на Первенстве России в Подмосковье

В Подмосковье завершились Первенство России по кикбоксингу и татами‑дисциплинам. Соревнования собрали более 1200 участников из 56 регионов. Сборная Севастополя (спортсмены СШОР № 7) достойно представила Город‑Герой и вернулась с 15 медалями.

Сборная команда Севастополя (спортсмены СШОР №7 Севастополь достойна представила Город -Герой на прошедших соревнованиях.

Призёры:

Юниоры 16-18 лет, раздел поинтфайтинг:

🥈 Кумицкий Егор

🥉 Залесский Кирилл

🥉 Дубинский Никита

Юноши 13-15 лет раздел поинтфайтинг:

🥇 Фёдоров Владимир, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России;

🥈 Яковлев Давид

🥈 Бровчак Никита , выполнил норматив на 1 спортивный разряд;

🥈 Печкина Маргарита, выполнила норматив на 1 спортивный разряд;

🥈 Матвейчук Матвей

🥉 Шаркая Алиса, выполнила норматив на 1 спортивный разряд;

Юноши 10-12 лет , раздел поинтфайтинг:

🥇 Остроушко Ксения

🥈 Яковлев Демид, выполнил норматив на 1 юношеский разряд;

🥉 Сыпало Ярослав

👍Матвейчук Матвей и Федоров Владимир прошли отбор на финал Всероссийской спартакиады учащихся, который состоится в июле месяце.

🏆 Бекташев Мухамед был признан лучшем судьей Первенства России и награжден специальным призом!

🔷 Все спортсмены тренируются под руководством Остроушко Павла Петровича.

Юниоры 16-18 лет, раздел поинтфайтинг:

🥉 Эсатов Эмир

Юноши 14-15 лет, раздел лайт-контакт:

🥇 Скребов Егор

🔷 Тренер спортсменов — Левин Владимир Николаевич.

Юноши 13-15 разделы поинтфайтинг и лайт- контакт

🥉🥉 Севастьянов Денис

🔷Тренер — Атаманчук Лариса Адамовна.

Поздравляем спортсменов и их опытных наставников с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях!