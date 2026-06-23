«100 дней преобразования России»: ЛДПР утвердила стратегию на выборы в Госдуму. Севастополь на Съезде представил Илья Журавлев

В столице России дан официальный старт подготовке к одному из главных политических событий года — выборам в Государственную Думу. В Москве начал работу исторический XXXVIII Съезд ЛДПР. Именно здесь партия принимает свою предвыборную программу и утверждает федеральный список кандидатов. В масштабном мероприятии, определяющем политический курс на ближайшие годы, принимает участие делегация от Севастополя во главе с вице-спикером Законодательного Собрания, координатором регионального отделения партии Ильей Журавлевым.

Время выбора и преемственность курса

Ключевым событием Съезда стало выступление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Он обозначил главный посыл грядущего электорального цикла: сегодня страна вновь находится в точке исторического выбора. По его словам, речь идет о том, чтобы спасти Россию и дать ей мощный импульс для развития, не позволив слабеть перед лицом внешних и внутренних вызовов.

Ответом на эти вызовы стала презентация предвыборной программы — плана «100 дней преобразования России».

«Сегодня Россия вновь стоит перед выбором. У ЛДПР есть чёткий план. Это конкретные решения, которые должны дать стране развитие, людям — защиту, а власти — реальную ответственность перед гражданами. Голос за ЛДПР — это голос за правду, порядок и будущее России», — заявил с трибуны Леонид Слуцкий.

Особый акцент лидер партии сделал на преемственности. Несмотря на новые вызовы, фундамент ЛДПР остается неизменным.

«Мы все — продолжатели дела Владимира Вольфовича Жириновского. Его место в истории партии и российской политики уникально и неповторимо. Идеи Основателя живут в наших делах, объединяют команду ЛДПР и вдохновляют нас работать ради России и каждого ее гражданина», — подчеркнул Слуцкий.

Сила живого опыта: от Всероссийского слёта к Съезду

Официальному Съезду предшествовала не менее важная практическая работа. Накануне в Москве прошел Всероссийский слёт ЛДПР, который объединил тысячи партийцев со всех уголков страны. На площадках слёта прошли обучающие семинары, обмен региональными практиками и детальное обсуждение социальных инициатив.

Севастопольский вице-спикер Илья Журавлев, принимавший активное участие в работе слёта, отметил, что именно на таких площадках формируется реальная народная программа партии.

💬 «Здесь собралась большая команда единомышленников из всех регионов — люди разных профессий и судеб: рабочие и пенсионеры, волонтёры и молодёжь, бойцы СВО и активисты, объединённые общей целью и общим делом. В таких встречах особенно чувствуется сила живого опыта, практической работы и реальной помощи людям на местах», — поделился Илья Журавлев.

Политик подчеркнул, что для делегатов из Севастополя это стало отличной возможностью не только поделиться собственными успешными наработками, но и перенять эффективные подходы коллег из других субъектов Федерации.

Экономика для людей и демография как парадигма

Детализируя суть главного предвыборного документа ЛДПР — плана «100 дней преобразования России», — Илья Журавлев обратил внимание на его сугубо социальную и прикладную направленность. Программа не содержит абстрактных лозунгов, она сосредоточена на быстрых и понятных шагах, которые начнут реализовываться сразу после выборов.

💬 «В центре повестки слета и Съезда партии — основной посыл, который заключается в реализации этой программы. Она направлена на шаги, которые помогут улучшить жизнь наших граждан во всех социальных аспектах. Приоритетами неизменно остаются поддержка семей, участников СВО, пенсионеров и молодых специалистов. Безусловно, экономика должна работать на людей, а демография — стать национальной осознанной парадигмой», — акцентировал внимание севастопольский парламентарий.

Утверждение федерального списка кандидатов и окончательное принятие программы знаменуют для партии переход в активную фазу избирательной кампании.

💬 «Это важный шаг для нашей партии. Мы продолжаем дело Владимира Жириновского, предлагая новую повестку, основанную на ответственности, единстве и движении вперёд ради будущего России. Такие события — это всегда про ответственность большой команды, работающей для людей и ради страны», — резюмировал Илья Журавлев.

Напомним, трансляция XXXVIII Съезда ЛДПР доступна для всех желающих в официальных сообществах партии в социальной сети «ВКонтакте».