«Пенсионная система начинается не в день выхода на пенсию»: Илья Журавлев о новой государственной программе ЛДПР

Недавно в Москве состоялся съезд ЛДПР и расширенное заседание Экономического совета партии, главной темой которого стала поддержка старшего поколения. На площадке была представлена масштабная государственная программа «Пенсионеры России», рассчитанная на 2027–2032 годы.

В обсуждении стратегического документа принял участие вице-спикер Законодательного Собрания, координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев. В эксклюзивном интервью нашему изданию он рассказал, почему систему пенсионных баллов необходимо отменить, как идеи Владимира Жириновского реализуются сегодня и почему социальная политика невозможна без сильной экономики.

— Илья Григорьевич, насколько тема поддержки старшего поколения сегодня является ключевой для ЛДПР?

— Безусловно, это один из важнейших приоритетов. Вопрос отношения государства к людям старшего поколения — это показатель зрелости общества и эффективности государственной политики. Представленная программа «Пенсионеры России» — это более 80 инициатив, объединенных одной целью: сделать жизнь миллионов пенсионеров достойнее.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий очень точно сказал: «Пенсионеры — наша гордость. Это они сохранили великую страну. Это с их помощью мы получили образование и воспитание». Эти слова отражают философию партии. Забота о старшем поколении должна выражаться не в красивых лозунгах, а в конкретных государственных решениях.

— Многие говорят о необходимости реформировать пенсионную систему. Чем предложения ЛДПР отличаются от привычных дискуссий?

— Главное отличие заключается в системном подходе. Мы не предлагаем отдельные точечные меры. ЛДПР предлагает изменить саму логику пенсионной политики.

Сегодня человеку зачастую сложно понять, каким образом рассчитывается его будущая пенсия. Система пенсионных коэффициентов остается слишком сложной. Поэтому одним из ключевых предложений является отказ от сложной системы пенсионных баллов и переход к понятному расчету пенсии по страховому стажу. Человек должен заранее понимать, на что он может рассчитывать после десятилетий честного труда. Это вопрос доверия граждан к государству.

Квинтэссенция любой пенсионной системы должна состоять из двух взаимосвязанных начал: социальной справедливости и экономической устойчивости. Одной социальной политики без сильной экономики недостаточно. Но и экономика, забывшая о человеке труда, теряет свое предназначение. Именно в этом балансе заключается главный принцип.

— Какие инициативы программы, на ваш взгляд, наиболее значимы для простых людей?

— Практически каждая инициатива отвечает на реальные запросы. Программа предусматривает:

субсидии на приобретение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для пенсионеров с невысокими доходами;

освобождение работающих пенсионеров с доходом до 50 тысяч рублей в месяц от уплаты НДФЛ;

ограничение расходов на ЖКХ десятью процентами совокупного дохода семьи;

автоматическую компенсацию взносов на капитальный ремонт;

единые государственные стандарты медицинской помощи и санаторно-курортного лечения;

дополнительные гарантии для многодетных матерей, учителей, врачей и социальных работников;

ежегодную индексацию стоимости страхового стажа.

Это не набор разрозненных предложений, а единая система социальной защиты.

— Вы сказали интересную мысль, что пенсионная система начинается задолго до выхода человека на пенсию. Что вы вкладываете в эти слова?

— Это, пожалуй, самый важный вывод. Пенсия не появляется сама по себе. Ее невозможно рассматривать отдельно от экономики страны.

Когда развивается промышленность, создаются современные предприятия, появляются новые рабочие места, растет производительность труда, увеличиваются реальные доходы граждан — именно тогда формируется экономическая база будущих пенсий. Поэтому пенсионная политика — это одновременно промышленная и демографическая политика, поддержка семьи и отечественного производства. Если экономика сильная — государство способно выполнять свои социальные обязательства.

— Владимир Жириновский еще много лет назад говорил о том, что пенсионная система должна быть справедливой. Насколько сегодняшняя программа продолжает его идеи?

— Владимир Вольфович всегда говорил очень простую и понятную вещь: «Какой стаж — такая и пенсия». За этой, казалось бы, простой формулой стоит целая философия социальной справедливости. Человек, который десятилетиями честно работал, должен получать достойное обеспечение. Собственно труд, а не сложные и непонятные коэффициенты, должен лежать в основе системы.

По сути, эту идею сегодня продолжает ЛДПР. Это делает систему честнее и возвращает людям уверенность в том, что их многолетний труд будет объективно оценен государством. В этом и есть преемственность курса ЛДПР — от принципов, которые отстаивал Владимир Жириновский, к современным инициативам, представленным Леонидом Слуцким. Речь идет и о размере пенсии, и об уважении к человеку труда.

— Почему программа «Пенсионеры России» может стать именно долгосрочной стратегией развития?

— Важно понимать: это не декларация намерений. Это системный документ с конкретными механизмами реализации. Социальная справедливость невозможна без сильной экономики, а экономический рост теряет смысл, если не служит человеку.

Настоящий социальный эгалитаризм — это не механическое уравнивание всех, а создание условий, при которых каждый гражданин после многих лет добросовестного труда может рассчитывать на достойную жизнь.

Уважение к старшему поколению — это показатель ответственности и зрелости государства перед людьми, которые создавали его историю. ЛДПР будет последовательно отстаивать эту программу до ее принятия на государственном уровне, чтобы реальные изменения стали частью повседневной жизни миллионов наших граждан.