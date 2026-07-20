В Севастополе ситуация с топливом остаётся сложной

Система кодов сохраняется. Логистика позволят получать определенные объёмы. Если отдельные виды топлива удаётся завезти в большем объёме, их отправляют в свободную реализацию на заправки, – сообщают с аппаратного совещания правительства города.

В Севастополе ситуация с топливом остаётся напряжённой: логистика позволяет получать лишь ограниченные объёмы бензина и газа

Система QR‑кодов продолжает действовать, а партии, которые удаётся доставить, частично выводят в свободную продажу, сообщили на аппаратном совещании правительства Севастополя.