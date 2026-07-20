Все поликлиники Севастополя поручили обеспечить генераторами

На аппаратном совещании правительства Севастополя поручено срочно решить проблему с отключениями света в поликлиниках города и пунктах выдачи льготных лекарств.

Стационары уже подключены по первой категории и не отключаются, а поликлиники пока работают в режиме графиков отключений. Из-за этого пациенты могут прийти по долгожданной записи, но не получить помощь — учреждение просто останавливает работу.

Губернатор потребовал до конца дня посчитать, сколько объектов необходимо обеспечить дизель-генераторами, а где технически возможно — переподключить их к первой категории электроснабжения.

Такое же решение ранее приняли по дежурным детским садам.