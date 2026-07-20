В Севастополе готовят меры поддержки для магазинов, чтобы сдержать рост цен

На аппаратном совещании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев поручил разработать дополнительные меры поддержки для торговых сетей, чтобы сохранить доступные цены на товары первой необходимости. В ближайшее время власти соберут представителей крупных продуктовых ритейлеров и обсудят, какие преференции необходимы бизнесу.

Речь идет о поддержке, которая поможет сдерживать цены на 46 социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, город продолжит работу над решением логистических проблем, которые напрямую влияют на стоимость продукции. Отдельно обсудили работу торговых центров.

Если их владельцы установят автономные источники электроснабжения и смогут обеспечить доставку сотрудников домой после окончания смены, ограничения на режим работы для таких объектов могут быть сняты. Также было озвучено, что город готов помочь бизнесу с приобретением мощных генераторов по новой программе субсидирования.