В Севастополе волонтеры выхаживают 4 дельфинов, выбросившихся на берег

На реабилитации в полевых условиях у специалистов Центра «Безмятежное море» находились более 20 дней белобочка и ее детеныш — Деметр и Персефона. И вот уже третьи сутки команда Центра ведёт круглосуточное оказание помощи самке азовки, которая выбросилась на берег дикой Омеги в Севастополе.

По результатам исследований у нее выявлена тяжелая бактериальная инфекция. Ей дали имя Сева, — ее состояние пока тяжелое, но с аппетитом зато всё хорошо.

А вчера на их попечение попал еще один пациент — самец белобочки, выбросившийся на берег в Казачьей бухте, поблизости от лагеря по уходу за Деметрой и Персефоной.

Самцу мы дали имя Персей. На данный момент он в тяжелом состоянии, не может плавать самостоятельно, у него отмечаются признаки пневмонии и нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Его лечат отдельно от самки с малышом, чтобы они не получили заражение.

В Центре просят отозваться волонтеров, которые готовы помогать с уходом за дельфинами.

🐬 Чтобы присоединиться к дежурствам, свяжитесь с куратором Еленой:

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