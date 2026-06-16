В пожаре погибло более 90% полотна в здании Панорамы Севастополя

По предварительным подсчётам сотрудников Музея Обороны Севастополя, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учётом того, что часть его элементов могла сохраниться.

Как уже сообщалось, в ночь на 10 июня БПЛА попал в крышу здания Панорамы.

«В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции. Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками Музея в ходе реставрационных работ, когда в Панораме была возведена защитная конструкция – настил над предметным планом. Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы», –сообщили в Музеи.