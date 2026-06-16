В Херсонесе нашли редчайшие свинцовые урны с именами умерших

Во время раскопок некрополя в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили четыре свинцовые погребальные урны с нанесёнными на них именами. Находка датируется концом I — серединой II века н.э. и считается уникальной для всего Северного Причерноморья.

До этого в Херсонесе было известно лишь шесть подобных урн. Внутри сохранились не только останки, но и предметы погребального инвентаря: инталия, железный стригиль, золотые нагубники, наглазники и элементы венков.

На урнах исследователи смогли прочитать имена Диоскурида, Антисфена, Нанона — сына Антисфена, а также жителя Херсонеса, чьё имя начиналось на «Ник».

По мнению учёных, захоронения находились в семейной усыпальнице одной из знатных херсонесских фамилий. Особенно ценно то, что археологи крайне редко могут связать конкретное имя с останками человека: большинство античных захоронений остаются безымянными.

«Свинцовые погребальные урны из херсонесской экседры — редчайшее исключение: мы не только знаем имя умершего, но и располагаем урной с его прахом», — отметила сотрудник ИИМК РАН Наталья Павличенко.

Фото: пресс-служба Института истории материальной культуры РАН