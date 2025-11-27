В Севастополе во втором чтении принят бюджет на 2026 год

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания во втором чтении принят бюджет Севастополя на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

В первом чтении бюджет был принят 18 ноября. За это время поправки поступили только от губернатора. В частности, объем доходов бюджета в 2026 году увеличился на 876,5 миллионов рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 840 миллионов рублей в связи с увеличением прогноза налоговых доходов и доходов от приватизации имущества.

И увеличение по безвозмездным поступлениям на 36,5 миллионов рублей.

Согласно документу, прогнозируемый объем доходов составит почти 78,4 млрд руб.

Планируется, что расходы составят почти 82,3 млрд руб. Дефицит в размере 3,9 млрд руб. сохраняется. Покрыть его планируется за счет остатков собственных средств на начало года.

Дополнительное финансирование и гранты получат: сельхозтоваропроизводители (+ 8 млн руб.), поддержка в области информационных технологий (+ 35 млн руб.), газификация Казачьей бухты и Фиолента (+ 50 млн руб.), ремонт медоборудования (+ 100 млн руб.).

Также на 2027 год приняты следующие : доходы — в сумме почти 77,9 млрд руб. (около 32 млрд — безвозмездные поступления), расходы — 82,2 млрд руб., дефицит — 4,3 млрд руб.

— на 2028 год: доходы — около 82,6 млрд руб. (безвозмездные поступления — 33,1 млрд руб.), расходы — примерно 86,5 млрд руб., дефицит — 3,9 млрд руб.

Ольга Сурикова