Севастопольским предпринимателям повысили налог

Сегодня в ходе сессии Заксобрания принято решение об изменении порядка расчёта стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей.

В ходе своего доклада и.о. директора департамента финансов Надежда Иткина пояснила, что потенциально возможный годовой доход ИП будет корректироваться— индексироваться— каждый год в зависимости от коэффициента-дефлятора, который устанавливается Минэкономразвития.

Для большинства предпринимателей малого бизнеса, не имеющих наемных работников, размер налога не увеличится, так как они уменьшают исчисленную сумму налога на сумму уплаченных за себя страховых взносов вплоть до нуля.

В качестве примера нового размера налога для ИП с наемными работниками в месяц она привела: по бытовым услугам составит от 689 до 2067 рублей, рост на 140-400 рублей.

Розничная торговля вне магазинов — от 1250 рублей рост на 250 рублей.

Разработка компьютерных программ— от 1200 рублей рост на 240 рублей.

Дополнительные доходы в бюджет Севастополя от применения коэффициентом дефлятора составят не менее 30 миллионов рублей в год.

Ольга Сурикова