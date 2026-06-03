Студенты российских вузов будут изучать четыре обязательных предмета

Студенты всех вузов России обязаны будут изучать четыре дисциплины независимо от будущей профессии: историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Эти предметы будут входить в учебный план «всеми без исключения студентами».

В этом году количество бюджетных мест в вузах увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.