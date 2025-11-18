Бюджет Севастополя приняли в первом чтении

Главный финансовый документ Севастополя на 2026 год и еще два плановых года принят депутатами 18 ноября на сессии Заксобрания единогласно и сразу в двух чтениях.

Главный финансовый документ Севастополя на 2026 год и еще два плановых года принят депутатами 18 ноября на сессии Заксобрания пока только в первом чтении. Далее планируется внести еще правки.

Приоритетом при формировании проекта бюджета на 2026-2028 годы стала социальная сфера и поддержка уязвимых категориях граждан.

Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2026 год запланирован в размере 77,5 млрд. рублей. На 2027 год – 81,5 млрд. рублей. На 2028 год – 81,6 млрд. рублей.

Расходы бюджета в 2026-2028 годах соответственно составят 81,4 млрд. рублей, 85,9 млрд. рублей и 85,5 млрд. рублей.

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2026 год запланирован в сумме 45,1 млрд. рублей. На 2027 год в сумме 45,9 млрд. рублей. На 2028 год в сумме 49,4 млрд. рублей.

Средний ежегодный темп в трехлетнем периоде прогнозируется на уровне 109,7%. Также по прогнозу прирост собственных доходов за трехлетний период 2025-2027 годов должен составить не менее 11,2 млрд. рублей.

Дефицит бюджета планируется на уровне 3,9 млрд. рублей в 2026 году, 4,4 млрд. рублей в 2027 году и 3,9 млрд. рублей в 2028 году.

Обеспечение социально-культурного сектора. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено более 50% средств, 49 млрд. рублей.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что во время публичных слушаний ни одного предложения и замечания в проект бюджета не поступило.

Ольга Сурикова

Фото: Законодательное собрание Севастополя