Севастопольцы могут сдать вторсырьё через проект «Экобокс»

Город Экология
03-06-2026

Каждую последнюю субботу месяца на улице Ленина, 18 собирают вторсырьё для переработки — пластиковые крышки, батарейки и картон.

Скоро специальные места для сбора появятся в школах и детских садах.