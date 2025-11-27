Универсальная ярмарка откроется на улице Маячная

Согласно распоряжению Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка от 24.11.2025 № 704-Р «Об организации универсальной ярмарки»

План мероприятий по организации универсальной ярмарки

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 06.12.2025; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 06.12.2025; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок: с 06.12.2025 по 29.11.2026; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений. Срок: с 11.12.2025 по 30.11.2026; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иных, предусмотренных законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026. Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026. Реализация участниками ярмарки продукции в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026. Контроль за осуществлением продажи товаров в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026.

Адресный ориентир размещения ярмарочной площадки:

— город Севастополь, ул. Маячная, в районе дома № 50.

Максимальное количество торговых мест: 4 (четыре) торговых места.

Вид (тип, специализация) ярмарки: универсальная, регулярная.

Периоды и режим работы ярмарки: с 15.12.2025 по 31.12.2025; с 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026,

ежедневно с 08:00 до 21:00.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская, 4 А, кабинет № 1 (понедельник-пятница с 10:00 до 16:00). Тел.: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке на периоды:

с 15.12.2025 по 31.12.2025 — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1 торговое место не более 18 (восемнадцати) кв.м, за участие для реализации рождественских деревьев (новогодней ели, сосны), новогодних украшений, гирлянд, елочных игрушек;

С 15.01.2026 по 30.04.2026; с 01.05.2026 по 30.09.2026; с 01.10.2026 по 30.11.2026 — 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц за 1 торговое место не более 9 (девяти) кв.м (3*3 метра) для реализации продуктовой группы товаров (овощи, фрукты, ягоды, бахчевые культуры, орехи, сухофрукты, зелень, картофель, бакалея) и непродуктовой группы товаров (трикотажные изделия, изделия из пластика, дерева, металла).