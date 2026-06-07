Как получить QR-код на топливо, если их уже нет

На 7 июня QR-коды закончились. Новая партия будет доступна завтра после 22.00. Количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки, пояснили городские власти.

Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку «ТЭС» и заправиться.

Приезжать раньше не надо, так как с 6 до 9 утра будут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map

На АЗС контролер (сотрудник Правительства Севастополя) будет сверять QR-код с номером машины, только после этого QR-код будет гаситься и вы сможете заправиться. Полученный вами QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня.

❓Можно ли по QR-коду заправиться в канистру в Севастополе

Можно, сообщил губернатор Севастополя. Но только если вы пришли с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода.

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