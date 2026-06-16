В Севастополе операторов пляжей обязали следить за состоянием укрытий 

Вопрос об антисанитарии в укрытиях городах был сегодня поднят в ходе аппаратного совещания. Отмечалось, что горожане жалуются, что внутри бетонных конструкций грязь, мусор, неприятный запах, а еще их расписывают граффити.

Руководством города снова дано поручение привести в порядок все укрытия города. За их состоянием в пляжной зоне должны следить операторы пляжей. Вдоль дорог и на остановках —департамент транспорта и дорожные службы. Еще часть находится в ведении «Парков и скверов».

Проверить укрытия на своих территориях поручено и главам муниципалитетов, ответственность они за них должны нести лично.

Отдельно было отмечено, что не налажена работа по привлечению бизнеса к этой общественной нагрузке.